الوحدة يفتتح استاد آل نهيان أول نوفمبر المقبل

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

حدّد نادي الوحدة الأول من شهر نوفمبر المقبل للافتتاح الرسمي لاستاد آل نهيان، بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد التي بدأت في نهاية الموسم الماضي، من أجل استضافة إحدى مجموعات نهائيات بطولة الأمم الآسيوية التي تنظمها الإمارات في الفترة من 5 يناير إلى الأول من فبراير 2019.

وسيلتقي الوحدة مع فريق شباب الأهلي يوم الأول من نوفمبر المقبل على استاد آل نهيان، في الجولة الثامنة من منافسات دوري الخليج العربي، وهي المباراة التي ستشهد الافتتاح الرسمي للاستاد بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد.

جاء ذلك، خلال الافتتاح المبدئي للاستاد والزيارة التفقدية له التي قام بها الملاكم الروسي الشهير حبيب نور محمد، أمس، بحضور رئيس شركة كرة القدم بالنادي أحمد الرميثي، ورئيس شركة الألعاب الأخرى خالد الهنائي، والمدير التنفيذي لشركة كرة القدم عبدالله سالم والجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق الرديف بالنادي.

وقال رئيس شركة كرة القدم أحمد الرميثي، في تصريحات صحافية، إن نادي الوحدة عمل على استثمار الزيارة التي يقوم بها الملاكم الروسي المعروف حبيب نور محمد إلى دولة الإمارات، وتمت دعوته لزيارة تفقدية لاستاد آل نهيان على هامش الافتتاح المبدئي للاستاد، بعد انتهاء معظم أعمال التطوير والتجديد التي بدأت منذ نهاية الموسم الماضي، من أجل استضافة إحدى مجموعات نهائيات بطولة الأمم الآسيوية 2019.

وقال الرميثي «حددنا يوم الأول من شهر نوفمبر المقبل موعداً للافتتاح الرسمي لاستاد آل نهيان، ونهنئ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ومجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم وجماهير النادي، بمناسبة انتهاء أعمال التطوير والتجديد للاستاد الذي أصبح تحفة معمارية رياضية تضاف إلى المنشآت الرياضية في دولة الإمارات».

من جهته، قال رئيس شركة الألعاب الأخرى بنادي الوحدة خالد الهنائي، في تصريحات صحافية، إن «النادي استثمر الزيارة التي يقوم بها الملاكم الروسي الشهير حبيب نور محمد، وتم الاتفاق معه على توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية حبيب للجوجيتسو التي يمتلكها الملاكم الروسي».

وأضاف «تم أمس، توقيع الاتفاقية التي يتم بمقتضاها تبادل الخبرات والزيارات بين النادي والأكاديمية، من أجل بناء جيل قوي في لعبة الجوجيتسو يمثل نادي الوحدة في المستقبل، ويكون قادراً على المنافسة في مختلف البطولات المحلية والدولية.

وأضاف: «تم توقيع هذه الاتفاقية بين نادي الوحدة وأكاديمية حبيب نور محمد للجوجيتسو، بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، من أجل دعم خطط النادي في النهوض برياضة الجوجيتسو».

وبعد توقيع الاتفاقية أهدت شركة الألعاب الأخرى بالوحدة قميص النادي ويحمل الرقم 27 إلى الملاكم الروسي حبيب محمد، وقال رئيس الشركة خالد الهنائي، إن «هذا الرقم يشير إلى عدد البطولات التي أحرزها حبيب نور محمد في مسيرته الاحترافية، سواء في الملاكمة المتنوعة أو المصارعة أو الجوجيتسو».

حبيب: سنعد جيلاً قوياً من الوحداوية في الجوجيتسو

قال الملاكم الروسي حبيب نور محمد، في تصريحات صحافية، إنه سعيد بالدعوة التي وجهها له نادي الوحدة بزيارة استاد آل نهيان في افتتاحه المبدئي، قبل استضافة نهائيات بطولة الأمم الآسيوية، وقال «سعدت كثيراً بزيارة الإمارات وبزيارة نادي الوحدة، التي أثمرت عن توقيع اتفاقية تعاون بين النادي وأكاديمية حبيب نور محمد للجوجيتسو في روسيا، وسنقوم بإعداد جيل قوي من لاعبي الوحدة في لعبة الجوجيتسو، يستطيع المنافسة على كل البطولات المحلية والدولية، وقد لمست اهتماماً كبيراً من النادي بهذه اللعبة التي انتشرت في الكثير من دول العالم في الفترة الأخيرة».

وأبدى حبيب نور محمد سعادته بالتقاط صورة تذكارية مع كأس السوبر الذي فاز به فريق الوحدة الأول لكرة القدم في 25 أغسطس الماضي بالقاهرة، والذي تزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد.







