3 سيارات للفائزين الـ 3 بكأس الوصل للقدرة في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق - دبي

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم انطلاق أول سباقات الموسم الجديد للقدرة 2018-2019، بإقامة سباق كأس الوصل للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، لمسافة 100 كم، إذ تم تقسيم السباق إلى ثلاث مراحل، بمشاركة مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ويقام السباق بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بتنظيم نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية 40 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 50 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

وكشف نادي دبي للفروسية، عن تخصيص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز من الأول وحتى الـ20، إذ سيحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على سيارات، بينما سيحصل صاحبا المركزين الرابع والخامس على جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، أما الفرسان والفارسات الذين سيحتلون المراكز من السادس إلى الـ20، سيحصل كل فائز على 100 ألف درهم.

من جهته، تقدم مدير نادي دبي للفروسية، محمد عيسى العضب، بالتهنئة إلى المنتسبين لرياضة الفروسية كافة، من ملاك إسطبلات وفرسان ومدربين، بمناسبة انطلاق الموسم الجديد، مضيفاً أن رياضة الفروسية بشكل عام، والقدرة والتحمل بشكل خاص، تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة، خصوصاً أنها رياضة الآباء والأجداد، التي ترسخت في قلوب الشباب الإماراتي.

وقال العضب لـ«الإمارات اليوم» إن «سباق الوصل تم تخصيصه للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي»، مشيراً إلى أنه تم تحديد المسافة 100 كم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والحفاظ على جاهزية الخيول المشاركة.

ووجّه مدير نادي دبي للفروسية رسالة إلى الفرسان المشاركين والإسطبلات، قائلاً: «نتمنى الالتزام بالقوانين واللوائح التي حددها اتحاد الفروسية، مع بداية الموسم الجديد، ليكون السباق مكتملاً من كل الأركان، إذ تم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، أمس، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، التي تلزم بألا يقل عمر الجواد عن ست سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 55 كغم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏‏ساعة».

وتوجّه العضب بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعمه اللا محدود لرياضة الفروسية بشكل عام، وسباقات القدرة بشكل خاص، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على حضوره ومتابعته وتوجيهاته الدائمة للفرسان خلال السباقات.