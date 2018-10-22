كاباي: الفوز في «الديربي» رفع الضغط عن «النصراوية»

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أكد لاعب النصر، الفرنسي يوهان كاباي، أن الفوز الذي حققه «العميد» على الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري الخليج العربي، جاء في وقته، مشيراً إلى أن الفوز في «الديربي» رفع الضغط عن اللاعبين، بعد البداية السلبية للفريق في الموسم الحالي.

وقال كاباي، في تصريحات صحافية، إن لهذا الانتصار أهمية كبيرة بالنسبة للنصر، موضحاً: «المباراة تحمل خصوصية كبيرة للاعبين والجمهور، بسبب أنها أمام المنافس التقليدي، والمباراة تعد (ديربي)، بينما كنا نحتاج إلى تحقيق الفوز، حتى نحسّن من وضع الفريق في لائحة ترتيب دوري الخليج العربي».

وأضاف: «لم نبدأ بشكل جيد في الدوري، وخسرنا أول أربع جولات لأسباب مختلفة، بينما بدأت النتائج تتحسن بشكل تدريجي، بعدما حققنا أول فوز على حساب دبا الفجيرة، ثم واصلنا النتائج الإيجابية بالفوز على الشارقة في كأس الخليج العربي، إذ إن الانتصارات تمنح اللاعبين الثقة بأنفسهم، بينما تتسبب الهزائم المتتالية في وجود عائق لدى اللاعبين في الظهور بمستواهم الطبيعي، أو إظهار إمكاناتهم بسبب غياب الثقة».

وتابع: «كنا نعلم تماماً أهمية مباراة الوصل، وأن الفوز بها سيمنحنا دفعة معنوية قوية، لذلك الفريق كان في كامل تركيزه، وقدمنا مباراة جيدة، وحققنا فوزاً غالياً، حيث إن الفوز في (الديربي) وعلى أرض المنافس، له قيمة كبيرة جداً بالنسبة لنا وللجمهور النصراوي».

وأشاد اللاعب الفرنسي بدعم جمهور النصر للاعبين، وقال: «رغم النتائج غير المُرضية التي حققها الفريق، إلا أن الجمهور ساند اللاعبين بقوة، وظهر تأثيرهم الإيجابي في مباراة (الديربي)، وهو ما أسهم في زيادة الحماس لدى اللاعبين، خصوصاً في الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، تمكن النصر من الظهور بشكل أفضل وإحراز هدفين وحسم اللقاء».

في المقابل، أبدى كاباي إعجابه بقوة شخصية زميله، محمد العكبري، وقال: «بصراحة نهدي هذا الفوز إلى العكبري الذي أظهر قوة شخصيته، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شقيقه لاعب الوحدة، أحمد العكبري، لتعرضه إلى حادث سير قوي، قبل يوم واحد من المباراة، ولكن رغم ذلك شارك في اللقاء بالشوط الثاني، وقدم مباراة كبيرة، وأحرز الهدف الثاني، الذي كان له تأثير كبير في تحويل النتيجة لمصلحة النصر، ونحن كلاعبين نتوجه له بالشكر ونهدي له هذا الانتصار، ونتمنى أن يتعافى لاعب الوحدة سريعاً، ويعود للمشاركة في المباريات».

ورداً على سؤال عن الفارق في أداء النصر حالياً مقارنة مع بداية الموسم، قال: «أرى أننا عملنا بقوة خلال فترة معسكر الإعداد، ولكن وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد أسهم في غياب الانسجام بصورة نسبية في بداية الموسم، إلى جانب غياب التوفيق في بعض المباريات، لذلك لم نبدأ الموسم بشكل جيد، بينما مع مرور الوقت وتوالي المباريات، تحسّن الأداء، والأمر نفسه بالنسبة إلى النتائج، إذ أعتقد أننا وجدنا الطريقة المناسبة للعب، كما أن أبرز المكاسب في الوقت الحالي هو الروح القتالية التي بات يلعب بها الفريق، والتي تمنحنا قوة كبيرة».

وختم كاباي تصريحاته بالحديث عن تقييمه للفترة الأولى له مع النصر، وقال: «بالتأكيد في بداية الموسم واجهت صعوبات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وعدم التعود على الأجواء هنا، ولكن لا أقول ذلك إنه عذر للمستوى الذي ظهرت به، حيث إنني كنت أجتهد كثيراً، وأتدرب بكل قوة وأقدم كل ما لدي، وبالفعل مع مرور الوقت بدأت أشعر بالتحسن، وأنا مستمتع جداً بهذه التجربة، وسعيد بنسق الحياة في دبي، وزملائي في النصر يقدمون لي كل الدعم، ما يجعلني حريصاً على الظهور بالصورة التي ينتظرها مني الجهاز الفني والجمهور».

نهدي الفوز على

الوصل إلى العكبري

الذي أظهر قوة

شخصيته.