المنتخب يحافظ على المركز الثالث في بطولة الغولف العربية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حافظ منتخب الغولف أول من أمس، في ختام اليوم الثاني على المركز الثالث في البطولة العربية الـ38 للرجال المقامة حالياً على ملعب قمرت في العاصمة التونسية تونس، بمشاركة منتخبات 12 دولة عربية.

وأنهى المنتخب، المنافسات بإجمالي 437 ضربة، متأخراً بفارق 12 ضربة عن منتخب تونس في المركز الثاني، وبفارق 21 ضربة عن المغرب الذي حافظ على مركز الصدارة.

ونجح رباعي المنتخب، خالد الجسمي وأحمد سكيك وسيف ثابت ومحمد الهاجري، في إنهاء اليوم الثاني المكون من 18 حفرة بإجمالي 222 ضربة، وأضافوها لرصيد اليوم الأول البالغ 215 ضربة، قادت المنتخب للاحتفاظ بمركزه الثالث.

وتقدم لاعب المنتخب، أحمد سكيك ثلاثة مراكز، وأنهى اليوم الثاني في المركز الخامس، وتراجع محمد الهاجري من الرابع إلى العاشر بإجمالي 146 ضربة، وحل خالد الجسمي بالمركز 14 بمجموع 148 ضربة.