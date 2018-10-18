عمر المرزوقي: 3 ساعات تدريب يومياً قادتني إلى الفضية في أولمبياد الشباب

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال البطل الأولمبي، والفارس عمر المرزوقي، إن تتويجه أخيراً بالميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية للشباب التي أقيمت في الأرجنتين، كانت نتاج عمل وجهد كبيرين.

وأكد في تصريحات صحافية: تطلب مني الأمر ثلاث ساعات تدريب يومياً لكي أحقق إنجاز الميدالية الفضية في الأولمبياد. وكان عمر، وهو أصغر لاعب في الألعاب، قد فاز بفضية الفروسية في الفردي، وكان قريباً من تحقيق الميدالية الذهبية.

في المقابل، قال والده ومدرب الفروسية عبدالعزيز المرزوقي، إن الفرحة كبيرة بعد حصول ابنه على الميدالية، خصوصاً أنها الأولى للإمارات في أولمبياد الشباب، لافتاً إلى أنه كان يتمنّى زيادة الغلة، خصوصاً أن فريق الفروسية كان قريباً من الحصول على ميدالية أخرى في الفرق.

جاء ذلك، على هامش استقبال عمر، أول من أمس، في مطار دبي على إثر عودته من الأرجنتين.

وعن كونه أصغر لاعبي الأولمبياد، قال عمر: «أغلب أعمار الفرسان المشاركين 17 أو 18 عاماً، بينما أنا عمري 15 عاماً، ورغم ذلك كنت واثقاً بامكاناتي، وتمكنت من الظهور بشكل جيد، والفوز بالميدالية الفضية».

وأكد المرزوقي أنه يتمنّى المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 لكن عمره قد لا يسعفه لتحقيق هذا الحلم، بينما أشار إلى أن نسق يومه ينقسم بين الدراسة والتدريبات.

وشدّد والده على أنه رغم تمنيه أن يشارك عمر في دورة طوكيو، إلا أنه لن يتخطى وقتها الـ18 عاماً، وهي السن القانونية في الأولمبياد الصيفية.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات صحافية، أنه لم يتمكن من النوم لمدة يومين بسبب ضياع ميدالية مضمونة في منافسات الفرق.وحضر الاستقبال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، حميد القطامي، وأمين عام الهيئة العامة للرياضة بالوكالة، عبدالمحسن فهد الدوسري، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة، طلال الشنقيطي، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، وأمين عام اتحاد الفروسية د.غانم الهاجري.

وأضاف عبدالعزيز المرزوقي: «تحدثت مع عمر أن يستمتع بالمشاركة في الألعاب، إذ إنه شرف له المنافسة في هذا الحدث العالمي، وكان التحدي ألا نرتكب أخطاء، وكنت أطلب منه عدم الاستعجال وبالفعل قدم مستوى رائعاً في المنافسات، وشعرت بأنه أسد وليس فارساً صغيراً، كنت أنتظر أن يهدأ حتى يأخذ وقته، وكنت على يقين بأنه قادر على تحقيق إنجاز تاريخي».

وأشار إلى أن عمر منذ صغره كان يسعى للمشاركة في البطولات، وقال: «لدينا نادٍ بسيط في الفروسية، وقد بدأ عمر منذ كان في السادسة من عمره، وكان حلمي أن يسهم هذا النادي في ظهور أحد الأطفال، وأن يمثل الدولة في الأولمبياد، وعندما وصل التاسعة، كان يرغب في المشاركة، وكانت لديه الرغبة والشغف في تحقيق شيء استثنائي».

وعن المشاركة في أولمبياد 2020، قال: «عمر حالياً يشارك في فئة الشباب، التي يبلغ الحد الأقصى لارتفاع الحواجز فيها 1.40 متر، لذلك لا يستطيع المشاركة في فئات أكبر».

الدوسري: المرزوقي سينضم إلى النخبة

أكد أمين عام الهيئة العامة للرياضة عبدالمحسن الدوسري، أن «عمر المرزوقي سينضم إلى النخبة الذين سيتم اختيارهم لتجهيزهم لدورات الألعاب الأولمبية».

وتابع في تصريحات صحافية: «سيتم الإعلان الشهر الجاري عن تفاصيل صندوق رعاية المواهب، لتأسيس اللاعبين الموهوبين في الألعاب الفردية»، موضحاً أن الاتحادات أرسلت أسماء أبرز اللاعبين الذين يستحقون الانضمام إلى النخبة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل كافة في شهر نوفمبر المقبل.