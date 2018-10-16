المصدر: الامارات اليوم

مواساة

تقدّم اتحاد كرة القدم بخالص العزاء وصادق المواساة الى سكرتير اللجنة الطبية في الاتحاد، الدكتور محمد أحمد السيد، في وفاة والده، سائلين المولى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تنظيم

قامت الشركة المختصة بتأمين مباراة شباب الأهلي وعجمان في كأس الخليج العربي، بتغيير أماكن دخول الإعلاميين ثلاث مرات، إذ تم إدخال البعض من المكان المخصص، ورفض الآخرين من المكان نفسه، بداعي أنه تم تغيير مكان الدخول، قبل أن يتم تغييره مرة ثالثة والدخول من مكان خروج اللاعبين.

موعد

اعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراتي الوصل والأهلي المصري في ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، إذ ستقام مباراة الذهاب في 28 أكتوبر على ملعب السلام، في حين تقام مباراة الإياب في زعبيل 22 نوفمبر المقبل.