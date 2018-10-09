هاشم عبيد: ترددت في قبول مهمتي الجديدة لقوة اسم النصر وظروفه

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ دبي

أكد مدير فريق النصر لكرة القدم، هاشم عبيد، أنه تردد في تولي المهمة الجديدة له بنادي النصر، لقوة اسم «العميد» وتاريخه وقاعدته الجماهيرية الكبيرة، والأحداث التي مرت بالنادي في الفترة الأخيرة، وعدم الحصول على أي ألقاب في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن تكليف مجلس الإدارة جعله يقبل التحدي مع الفريق، ومحاولة إعادة الفريق إلى تحقيق البطولات.

وكانت شركة النصر لكرة القدم قد أعلنت عن تعيين هاشم عبيد مديراً للفريق الأول، وصالح سالم إدارياً، بديلين لمحمد إبراهيم وعلي عباس، اللذين وجدا مع الفريق خلال الموسمين الماضيين، وجاء ذلك في أول القرارات الإدارية لشركة الكرة في تشكيلها الجديد، برئاسة عبدالرحمن أبوالشوارب.

وقال هاشم عبيد لـ«الإمارات اليوم» إن «خسارة أربع مباريات متتالية للنصر في أول الموسم كان شيئاً غير متوقع، خصوصاً مع العمل الكبير، وتدعيم الصفوف من جانب مجلس الإدارة السابق برئاسة حميد الطاير، ولكن الفريق لم يحالفه الحظ، للأسف، ما تسبب في خسارة 12 نقطة متتالية، ولم يكن سهلاً على جمهور النصر أن يرى فريقه بهذا الشكل، والأمر الجيد هو توقف هذه الخسائر عقب تحقيق الفوز في مباراة دبا الأخيرة».

وعن وضع الفريق في الفترة المقبلة، قال: «كرة القدم عبارة عن أربعة أضلاع: المدرب، اللاعبون، الإدارة، والجمهور، ولا يمكن لأي فريق أن ينجح إذا لم يوجد أي ضلع من الأربعة، لذلك ستشهد الفترة المقبلة عملاً كبيراً للبحث عن سبب المشكلات».

ويخوض النصر غداً مباراة مهمة في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي أمام الشارقة، إذ يتصدر العميد المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، فيما يتذيل الملك ترتيب المجموعة من دون نقاط من مباراة واحدة فقط.