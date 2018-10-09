سلة شباب الأهلي تتعاقد مع مدرب مصري و3 محترفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعاقدت إدارة فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي، مع المدرب المصري أحمد مرعي، بجانب قيد ثلاثة لاعبين أجانب، هم: جستن أنتوني كارتر ومايكل شارلس ماير، إضافة إلى اللاعب مامادو نداي، الذي تم تسجيله ضمن فئة المقيمين، وحضر مراسم التوقيع كل من المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية ماجد سلطان، ومدير لعبة كرة السلة زايد عبدالله خويدم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي القطاع لدعم تشكيلة الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي 2018-2019، وتنفيذاً لتوصية رئيس مجلس الإدارة، بدعم فرق الألعاب الرياضية (الجماعية والفردية)، وتوفير الأجواء التي تساعدها على المحافظة على المكتسبات التي حققتها في السنوات السابقة، والسعي لمواصلة التفوق في مختلف البطولات.

من جانبه، ثمّن ماجد سلطان، جهد رئيس مجلس الإدارة، الذي حرص على دعم الألعاب الرياضية المختلفة، مقدماً شكره للجميع على الاهتمام الكبير. وتشير السيرة الذاتية للمدرب أحمد مرعي، إلى أنه عمل مدرباً بعدد من الفرق المصرية، من بينها الزمالك والجزيرة وفريق سبورتينغ الذي حقق معه لقب الدوري المصري لكرة السلة في الموسم الماضي، كما يتمتع اللاعبون الثلاثة بخبرات ميدانية كبيرة، حيث لعب جاستن انتوني كارتر في سلوفاكيا وتركيا والصين وروسيا، وهو من مواليد عام 1987، فيما خاض مايكل شارلس، (27 عاماً)، تجارب احترافية في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا، وشارك اللاعب مامادو المولود في العاصمة أبوظبي عام 1992 مع فريق شباب الأهلي في الموسم الماضي، وقدم مستوى متميزاً.