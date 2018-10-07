المصدر: الامارات اليوم

الفطيم

نفت قناة نادي بيراميدز المصري، دخول رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ في مفاوضات مع رجل الأعمال الإماراتي، ماجد الفطيم، لشراء نادي بيراميدز المصري، وذلك بعدما أعلن آل الشيخ عرض النادي للبيع.

حفل

غاب عن حفل مراسم القرعة لدور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المستشار تركي آل الشيخ بسبب وجوده خارج السعودية، لكنه ألقى كلمة مسجلة.

نجوم

حضر حفل مراسم القرعة لدور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال مجموعة كبيرة من نجوم الكرة العربية المعتزلين، من بينهم زهير بخيت ومحسن مصبح ونشأت أكرم وأحمد راضي وحمود سلطان وفيصل عجب وعماد الحوسني.