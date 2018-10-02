مشاركات دولية للأولمبياد الخاص الإماراتي لتمكين اللاعبين قيادياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركاته الدولية الفاعلة في جمهوريتي النمسا وأذربيجان، بالتنسيق مع جهات دولية عدة، تنفيذاً لاستراتيجية المؤسسة المتمثلة في تمكين اللاعبين قيادياً، وصقل مهاراتهم المتعددة عن طريق فتح أبواب المشاركات الخارجية أمامهم، والتي لا تتمثل فقط في المنافسات الرياضية، بل تمتد للمشاركة في المؤتمرات والبرامج المشتركة بين الدول، بهدف تمكينهم ودعم تفاعلهم المجتمعي محلياً ودولياً، ما يحقق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وهو الدمج المجتمعي.

وشارك وفد المؤسسة في «المؤتمر الدولي للشباب القادة للأولمبياد الخاص»، الذي نظمته مؤسسة الأولمبياد الخاص الدولي في عاصمة أذربيجان باكو، في الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 300 شاب وشابة من أكثر من 30 دولة حول العالم، والذي يهدف إلى خلق مجتمعات أكثر دمجاً لأصحاب الهمم.

وشارك الوفد الإماراتي بمشروع «استمع إلي عبر صور ناطقة»، الذي سيتم تطبيقه في الدولة بهدف دعم الدمج وتمكين أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية.

كما تسلم الوفد الإماراتي، في حفل الختام، راية المؤتمر الذي سيتم تنظيمه العام المقبل في أبوظبي، على هامش دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، بحضور سفير الدولة في باكو محمد القبيسي، الذي ألقى كلمة متميزة بهذه المناسبة، روى فيها تجاربه مع أصحاب الهمم، واهتمام القيادة الرشيدة للدولة ومختلف مؤسساتها بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع، وخلق البيئة المناسبة لهم لممارسة حياتهم اليومية بكل سهولة ودون أي عوائق. كما أكد القبيسي ترحيب الدولة بكل دول العالم، لتستقبلها على أرضها في أضخم تظاهرة إنسانية في العالم، في مارس 2019.

وشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في برنامج المران المشترك مع جمهورية النمسا، بعنوان «بناء الجسور بين أبوظبي والنمسا»، الذي تم الإعلان عنه خلال الزيارة الرسمية للمستشار النمساوي سيباستيان كورتز في 29 أبريل الماضي، والتي التقى فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتم من خلالها إعلان البرنامج المشترك.

وتوجه وفد الدولة، برئاسة علياء الحوسني وفريق كرة القدم، للمران المشترك في مدينة شلادمينغ النمساوية، في الفترة بين 23 و29 سبتمبر الماضي، والذي عقد على هامش احتفالات جمهورية النمسا بمرور 25 عاماً على تأسيس الأولمبياد الخاص النمساوي، التي شارك فيها الوفد أيضاً من خلال تقديم فقرة فلكورية لليولة الإماراتية، أداها رياضيون من الأولمبياد الخاص الإماراتي والنمساوي، وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن منطلق الدعم الذي تقدمه وزارة الخارجية وسفارات الدولة، حضر الحفل رئيس قسم الشؤون القنصلية وخدمات المواطنين بسفارة الدولة في النمسا، فهد الحبسي، دعماً للوفد والرياضيين المشاركين من كلا البلدين، كما التقى الوفد السفير حمد الكعبي في وقت لاحق، ليؤكد أهمية هذا البرنامج المشترك بين البلدين، والذي يدعم حركة الأولمبياد الخاص الرياضية وأهدافها السامية.

وستستمر أنشطة البرنامج المشتركة في ديسمبر المقبل، على أن يتم تنظيم استقبال وفد الأولمبياد الخاص النمساوي في أبوظبي، لاستكمال برنامج التدريب المشترك بين البلدين.

وفي هذا الصدد، قال المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، طلال الهاشمي: «تعتبر مشاركة أبنائنا وبناتنا في هذه الأحداث الدولية من أهم الخطوات الاستراتيجية لتمكين أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، ومن هنا نثمن الدور الكبير لجميع المؤسسات الداعمة لهذه المشاركات، المتمثلة في مؤسسة سدرة، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، ونادي دبي لأصحاب الهمم، التي كان لتعاونها الدور الكبير في إنجاح هذه المشاركات».

«المشاركة في الأحداث الدولية من أهم الخطوات الاستراتيجية، لتمكين أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية».