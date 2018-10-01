العبدولي: قرار كاميلي الجريء وراء فوز «الصقور» على الظفرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق، جمعة حمدان العبدولي، قرار مدرب الفريق، البرازيلي باولو كاميلي، بإشراك سبعة لاعبين جدد في المباراة التي فاز بها دبا الفجيرة على الظفرة 3-1 في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي بـ«القرار الجريء»، الذي أسهم في تحقيق أول انتصار للنواخذة في الموسم الحالي.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «أشرك المدرب لاعبين لم ينالوا فرصتهم سابقاً، إذ كانوا حبيسي دكة البدلاء في المباريات السابقة التي خسرها الفريق، وأثبتت التشكيلة التي قادت للفوز أن جميع لاعبي دبا الفجيرة على مستوى فني واحد».

وأضاف: «قرار المدرب بعث برسالة واضحة إلى جميع أعضاء الفريق أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياط، بل إن جميع اللاعبين قادرون على اللعب ضمن التشكيلة الأساسية، بشرط إثبات أحقيتهم أثناء التدريبات التي تسبق المباراة، وخلال المباراة نفسها»، مشيراً إلى أن «التجربة نجحت تماماً، وسيتم اعتمادها في جميع المباريات».

وأكمل: «ليس من المنصف أن يجتهد اللاعب طوال الأسبوع خلال التدريبات ولا يجد مكاناً له في التشكيلة لكونه لاعباً بديلاً وليس أساسياً، بل سيكون الأساسي من يثبت جدارته بداية المباراة».

يذكر أن تشكيلة المباراة أمام الظفرة شهدت إشراك كل من اللاعبين الجدد في التشكيلة التي تبدأ المباراة عادة، وهم كل من محمد الرويحي في حراسة وعلي سعيد، ودرويش محمد، والمغربي يحيي جبران، والكيني مسعود جمعة، وأحمد راشد باتو وناشد عبدالقادر، إضافة إلى أربعة من التشكيلة السابقة لثبات مستواهم الفني، وهم كل من أحمد خميس والأردني ياسين البخيت والمغربي إدريس فتوحي وياسر سالم.

التجربة نجحت تماماً وسيتم اعتمادها

في جميع المباريات.