الإيطالية شيرا تتزيّن بذهبية بطولة الشيخة فاطمة للرماية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

ظفرت الرامية الإيطالية، شيرا كوستا، بلقب بطولة رماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت»، التي أقيمت على ميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، ضمن منافسات النسخة الثانية من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، التي تستمر حتى بعد غد.

وكانت شيرا كوستا تصدرت البطولة ونالت الميدالية الذهبية، وحصدت زينب طارق الميدالية الفضية، ومنى الهواري الميدالية البرونزية.

أما على صعيد منافسات الرماية بالمسدس للناشئات، فقد احتكرت الراميات المصريات المراكز الثلاثة الأولى، بفوز نهال عبدالمنعم بالمركز الأول، ونالت آلاء عبدالرحمن الميدالية الفضية، ونجوى الجبالي الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رماية البندقية للناشئات، فازت الرامية المصرية فريدة درويش بالميدالية الذهبية، والرامية الكازاخستانية المتألقة فيوليتا استروستينا بالميدالية الفضية، ونالت المصرية مي مجدي الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد بطولة الجائزة الكبرى «مصر - الإمارات» لرماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت»، التي تقام للمرة الأولى، فاز الرامي الأولمبي المصري، عزمي محيلبة، بالمركز الأول، وزميله مصطفى حمدي بالميدالية الفضية وسركيس كريكور بالبرونزية.

وتستأنف منافسات البطولة، اليوم، حيث تقام فعاليات التدريب الرسمي لبطولة سمو الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات، لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، التي تحظى بمشاركة واسعة، وتشارك فيها نجمات منتخب الإمارات، كما تشهد الميادين التدريب الرسمي لبطولة مصر الإمارات لرماية «التراب» أيضاً.