رسمياً.. دينامو زغرب يقدم اللاعب الإماراتي المحترف

المصدر: معاذ كمبال - العين

قدّم نادي دينامو زغرب الكرواتي، بصورة رسمية، لاعبه الجديد، الإماراتي علي عيد، المنتقل من صفوف فريق العين، بعد أن وصل أخيراً إلى العاصمة الكرواتية زغرب، عقب انتهائه من استحقاق المشاركة مع المنتخب الأولمبي لكرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، التي أقيمت في إندونيسيا، والتي شهدت تألق اللاعب مع «الأبيض» والتتويج الميدالية البرونزية.

وسيلتحق اللاعب، البالغ من العمر 20 عاماً، بصفوف الفريق الكرواتي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في تجربة احترافية مهمة بالنسبة إلى اللاعب الحاصل في الموسم الماضي على جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الرديف، بعد أن أحرز 20 هدفاً في المسابقة، وكان نادي العين وقّع عقداً احترافياً جديداً مع اللاعب قبل إعارته لعملاق الدوري الكرواتي.

وأصبح علي عيد، ثاني لاعب في صفوف فريق العين، يحترف خارج الدولة في الموسم الحالي، بعد انتقال قائد الفريق عمر عبدالرحمن (عموري) إلى صفوف فريق الهلال السعودي.

ووضع موقع ترانسفير الألماني، المختص بالانتقالات، اللاعب علي عيد مع الفريق الرديف لنادي دينامو زغرب، وأشار إلى أن قيمة الصفقة بلغت 25 ألف يورو.

ومن جانبه، أكد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم المدير الرياضي، سلطان راشد، أن احتراف اللاعب علي عيد في صفوف النادي الكرواتي، سيكون دافعاً لبقية اللاعبين للمضي للذهاب في الطريق نفسه، وهو ما سيعزّز من مكانة نادي العين على صناعة المواهب، وفتح المجال أمامها للاحتراف في المنافسات الأوروبية، متوقعاً أن يتمكن علي عيد من النجاح في تجربته الجديد.

وقال راشد لـ«الإمارات اليوم»: «علي عيد أصبح لاعباً رسمياً في فريق دينامو زغرب بمجرد توقعيه العقد، ونحن في نادي العين نتمنى له التوفيق في مشواره، هو لاعب مميز وهداف واعد، وبالتأكيد فرصة نجاحه ستكون كبيرة، خصوصاً أنه تشبّع بالجانب الاحترافي منذ نشأته في نادي العين، من خلال التدرّج في منتخبات المراحل السنية، قبل أن يقدّم مستويات جيدة في الموسم الماضي مع الفريق الرديف».

وأكد المدير الرياضي لشركة كرة القدم أنهم حريصون على الوقوف بجوار اللاعب خلال فترة الإعارة، من خلال التواصل بصورة دورية لمعرفة احتياجاته، وقال: «سنكون دافعاً له طوال مشواره الاحترافي، بالتأكيد نجاح اللاعب هو نجاح بالنسبة إلينا أيضاً، كما ذكرت فإن انتقاله إلى الدوري الكرواتي سيشكل دافعاً لبقية لاعبي الأكاديمية، ونحن نسعى دوماً لرفع مستوى تطلعات لاعبي المراحل السنّية حتى يتمكنوا من إظهار أفضل ما لديهم».

يذكر أن شركة كرة القدم بنادي العين حرصت على تسجيل علي عيد في إحدى الجامعات الكرواتية بالعاصمة زغرب، حتى يتمكن هذا اللاعب المتفوق دراسياً من مواصلة تحصيله الأكاديمي، كي لا يتأثر المستقبل الأكاديمي للاعب بالتجربة الاحترافية التي ستتطلب منه التركيز على الجانبين.

كما وضع نادي العين ضمن العقد المبرم مع دينامو زغرب، بنداً يلزم النادي الكرواتي بإشراك اللاعب أساسياً في مباريات دوري الفئة الثانية، في حال عدم مشاركته في مسابقة الدوري حتى يخرج اللاعب بالفائدة المرجوة من إعارته، ويكتسب الخبرة المطلوبة.

وتعليقاً على إرسال نادي العين تسعة من لاعبيه الموهوبين للانخراط في برنامج تدريبي في إحدى أبرز الأكاديميات في فالنسيا الإسبانية، قال سلطان راشد إن اللاعبين عادوا بفائدة كبيرة من فترة البرنامج، وإن نادي العين حصل على التقارير الفنية عن كل لاعب، وقال: «تم تقديم التقارير إلى مدربي المراحل السنّية من أجل أخطارهم بالفترة التي قضاها اللاعبون الموهوبون في فالنسيا». وأكد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم أنهم يعملون على الاستفادة من العلاقات التي تجمعهم بالأندية العالمية، لإقامة فترات معايشة للاعبين الموهوبين، وقال: «بعد أن وقفنا على حجم الاستفادة من إرسال اللاعبين التسعة خلال أغسطس الماضي، فإننا سنحاول الاستفادة من علاقاتنا، ونرسل دفعات أخرى من اللاعبين الموهوبين من أجل تطوير إمكاناتهم».

وأكد سلطان راشد أن نادي العين استفاد من المرسوم السامي الخاص بمشاركة أبناء المواطنات وحملة المراسيم والمواليد والمقيمين، بضم مجموعة من اللاعبين المميزين في مختلف المراحل، بعد أن نجحوا في الاختبارات التي خضعوا لها، وأنه باتت لديهم قاعدة كبيرة من اللاعبين ستساعد فرق المراحل السنية خلال مشاركاتها الرسمية في دوريات المراحل التي ينظمها اتحاد الكرة.

وأكد المدير الرياضي لشركة نادي العين، أن الأهداف جميعها واضحة، بداية من الفريق الأول الذي يتوجب عليه المحافظة على ما حققه في الموسم الماضي، والمنافسة بقوة على بقية الألقاب، بينما أحد الأهداف لدى فرق المراحل السنّية هو صقل مواهب اللاعبين الصغار حتى يكونوا داعماً للفريق الأول، وللمنتخب الوطني مستقبلاً.

لاعب العين التحق بصفوف النادي الكرواتي عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لكرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية.

علي عيد يبلغ من العمر 20 عاماً، وسيلعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.