محمد بن زايد يستقبل منتخب الجوجيتسو المتألق في «آسياد جاكرتا»

المصدر: أبوظبي ــ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البحر، بحضور ملك المغرب محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للجوجيتسو، الذين حصدوا تسع ميداليات في منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها إندونيسيا أخيراً في العاصمة جاكرتا.

وهنأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أبطال الجوجيتسو، معربين عن سعادتهم بما حققوه من نتائج مشرفة في بطولة آسيا.

حضر اللقاء، في مجلس قصر البحر، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الإنجاز الذي تحقق بهمة عالية وإرادة قوية يعد إضافة مهمة لرصيد رياضة الدولة في المنافسات الرياضية العالمية.

وطالب سموه لاعبات ولاعبي منتخب الجوجيتسو، خلال اللقاء ــ يرافقهم عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو ــ بالمحافظة على المستوى المتميز الذي حققوه، ومواصلة تطوير مهاراتهم وقدراتهم في هذه الرياضة، ليكونوا نموذجاً وقدوة للآخرين، متمنياً سموه لهم مزيداً من التوفيق في تعزيز منافسة الإمارات في البطولات الإقليمية والعالمية.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور شركاء النجاح من الأفراد والجهات الداعمين والراعين لرياضة الجوجيتسو، ما كان له الأثر الإيجابي في تطور الرياضة في الدولة، ووصولها إلى العالمية.

من جهتهم، أعرب اللاعبون ورعاة الرياضة شركاء النجاح عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام والجوجيتسو خاصة في دولة الإمارات، ما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات، وعاهدوا سموه على مواصلة إحراز مزيد من الألقاب العالمية، لرفد حصاد الإمارات بالميداليات والإنجازات الرياضية.

يذكر أن منتخب الإمارات للجوجيتسو تصدر منتخبات آسيا في دورة الألعاب الآسيوية برصيد تسع ميداليات، منها ذهبيتان لفيصل الكتبي في «وزن 94 كغم» وحمد نواد في «وزن 56 كغم»، بجانب خمس فضيات لطالب الكربي في «وزن 69 كغم» ومهرة الهنائي في «وزن 49 كغم» وخالد اسكندر في «وزن 56 كغم» وعمر الفضلي في «وزن 62 كغم» وخلفان بالهول في «وزن 85 كغم»، إضافة إلى برونزيتين لمحمد القبيسي في «وزن 77 كغم» وسعيد المزروعي في «وزن 62 كغم».

ولي عهد أبوظبي:

«الإنجاز يعد إضافة مهمة لرصيد رياضة الدولة في المنافسات الرياضية العالمية».

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ميداليات حصدها المنتخب الوطني للجوجيتسو بدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا.