حمدان بن محمد يقود فرسان الإمارات في مونديال أميركا للقدرة

لقطات من المونديال

■تشهد منطقة إقامة البطولة في «ميل سبرينغ» بمنطقة تريون في ولاية نورث كارولينا، طقساً حاراً ورطوبة تصل إلى 94%، فيما يتوقع هطول أمطار خفيفة في يوم إقامة السباق.

■تبذل قناة دبي ريسنغ وقناة ياس جهوداً مكثفة، من أجل نقل السباق على الهواء مباشرة.

■عقد اجتماع مديري الفرق، أول من أمس، حيث تم خلاله مناقشة أمور ومتطلبات الفرق المشاركة، أبرزها نقاط توزيع المياه وتقديم الخدمات، وأكدت اللجنة على الجميع الالتزام بلوائح وقوانين البطولة.

■تشهد البطولة حضور عدد كبير من مدرّبي القدرة في الإمارات، إلى جانب الفرسان.

■لم تكمل اللجنة المنظمة تجهيز القرية العالمية، خصوصاً منطقة الفحص البيطري، علماً بأن البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، الذي لم يحرك ساكناً في تسريع الإجراءات، حيث لم يتبق سوى ثلاثة أيام على انطلاقة الحدث.

■منطقة إقامة البطولة في تريون تضم غابات خضراء على مد البصر، ومرتفعات جبلية.

■مركز تريون الدولي للفروسية، الذي يستضيف الحدث، تم افتتاحه في يونيو 2014، ويضم 12 موقعاً لمناشط الفروسية، ويشتمل على 1200 اسطبل، بجانب مطاعم ومحال تجارية، وملاعب خضراء للغولف، وأندية رياضية.

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مسابقات تقام ضمن كأس العالم للفروسية بأميركا، فبجانب القدرة، هناك ألعاب قفز الحواجز، الدريساج، البارا دريساج، ايفينتج، ورينينج ودرايفنج.