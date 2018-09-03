«غودولفين» تبحث عن مواطنين مميزين لإشراكهم في عالم الخيول

المصدر: دبي - وام

أطلقت الإسطبلات العالمية للخيول «غودولفين»، أمس، حملة للبحث عن قادة مميزين وطموحين من أبناء الدولة من كلا الجنسين، للانضمام لدفعة عام 2019 من برنامج «مسار غودولفين».

ويعد هذا البرنامج، الذي دخل الآن عامه الثالث، أكاديمياً وتطبيقياً في الوقت نفسه، ويوفر للمواطنين الشباب تجربة الدخول في عالم فريد من سباقات وإنتاج الخيول المهجنة على نطاق العالم. وسيتم اختيار مجموعة من الإماراتيين من الجنسين، ممن تراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، للانتساب للدورة، وستتاح للمشاركين فرصة استيعاب تراثهم الفروسي أملاً في أن يصبحوا قادة بهذه الرياضة والأعمال المرتبطة بها مستقبلاً.