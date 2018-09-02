"غودلفين" تبحث عن مواطنين مميزين لإشراكهم في عالم الخيول

المصدر: دبي - وام

أطلقت الاسطبلات العالمية للخيول "غودلفين" أمس حملة للبحث عن قادة مميزين وطموحين من أبناء دولة الامارات العربية المتحدة من كلا الجنسين للانضمام لدفعة العام 2019 من برنامج مسار غودلفين.

هذا البرنامج الذي دخل الآن عامه الثالث يعد برنامجا أكاديميا وتطبيقيا في نفس الوقت ويوفر للمواطنين الشباب تجربة الدخول في عالم فريد من سباقات وإنتاج الخيول المهجنة على نطاق العالم.

وسيتم اختيار مجموعة من الإماراتيين من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم من 20 الى 30 عاما للانتساب للدورة وستتاح للمشاركين فرصة استيعاب تراثهم الفروسي على أمل ان يصبحوا قادة في هذه الرياضة والأعمال المرتبطة بها مستقبلا.

وبالتزامن مع تطوير معارفهم ومهاراتهم الخيلية سينخرط المتدربون في وظائف تعليمية لدى مجموعة من أكبر المؤسسات الرياضية والمهنية في المملكة المتحدة بهدف تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية والعمل بروح الفريق.

تمتد الدورة 10 أشهر بين دبي والمملكة المتحدة وايرلندا وتضم مناهج أكاديمية وعملية متنوعة، إضافة الى فرص تدريبية في صفوة مؤسسات الفروسية المرموقة في العالم.