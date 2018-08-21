المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتماد

اعتمد اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أسماء لاعبي منتخب القوة البدنية، الذي سيشارك في بطولة آسيا التي ستقام في دبي منتصف سبتمبر المقبل، وتضم القائمة 23 لاعباً، بإشراف الأمين العام محمد المري.

أكاديمية

كشف رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان عبدالعزيز عبدالله النعيمي، أن إدارة النادي ستدشن العمل ببناء أكاديمية النادي، خلال الفترة المقبلة، وأنها ستستفيد من تجارب أندية أوروبية في هذا المجال، أبرزها أكاديمية نادي رييكا الكرواتي.

داود

كشف مصدر داخل شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، فضل عدم ذكر اسمه، أن اللاعب داود علي، وقّع بشكل رسمي على كشوفات النادي لتمثيل الفريق الأول في الموسم الجديد، بعد وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، والتي أخّرت التوقيع.