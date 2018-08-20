السوبر الإماراتي على استاد «30 يونيو» احتفاء بعام زايد

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت «برزنتيشن سبورتس»، الشركة الراعية والمنظمة لمباراة كأس سوبر الخليج العربي 2018-2019، أن المباراة التي ستجمع ناديَي العين والوحدة، في الثامنة من مساء السبت المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة، ستقام على استاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) بالتجمع الخامس. وقالت الشركة، في بيان، أمس، إن «هذا القرار يأتي احتفاءً بعام زايد، وبناءً على رغبة القيادة المصرية في توفير أقصى قدر من الحفاوة وحسن الاستقبال والتنظيم للمباراة، حتى تخرج بأبهى صورة ممكنة، وحرصاً منها على أن يكون الحدث مميزاً سعياً لتوفير كل الخدمات والتسهيلات لجمهور الفريقين».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «بريزنتيشن سبورتس»، محمد كامل، أن «قرار إقامة اللقاء بملعب 30 يونيو يأتي سعياً لتوفير أقصى سبل الراحة للجماهير الإماراتية، التي ينتظر وجودها في القاهرة بكثافة لحضور المباراة»، مؤكداً أن «التنظيم والاحتفال سيكونان في أفضل مستوياتهما من جانب الشركة المنظمة، التي لن تدخر جهداً من أجل ظهور اليوم بالطريقة المثلى».