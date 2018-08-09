علي حميد يتماثل للشفاء بعد تعرّضه لوعكة صحية

المصدر: منصور السندي - دبي

أكّد المعلق الرياضي في قناة أبوظبي الرياضية، علي حميد، تماثله للشفاء، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أخيراً وألزمته السرير الأبيض في أحد المستشفيات في تركيا، مشيراً الى أنه غادر المستشفى، بعد أن اطمأن على صحته. وقال علي حميد لـ«الإمارات اليوم»: «أود أن أطمئن الجميع بانني الآن بخير وأتماثل للشفاء، وقد غادرت المستشفى الذي كنت أتلقى فيه العلاج، عائداً الى وطني الإمارات، إذ سأمكث في الدولة لفترة قصيرة أغادر بعدها الى العاصمة التايلاندية بانكوك لمواصلة العلاج هناك». ويعد علي حميد أحد أبرز المعلقين الرياضيين في الوطن العربي، ويلقب بـ«شيخ المعلقين العرب».