بالفيديو.. استقبال حافل من جمهور الهلال لعموري في مطار الرياض

المصدر: أحمد طارق- دبي

وصل لاعب منتخب الإمارات ونادي العين عمر عبدالرحمن إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيداً للانضمام إلى نادي الهلال السعودي.

وحظي عموري باستقبال جماهيري كبير من جمهور الهلال الذي حرص على استقبال اللاعب، تمهيداً لانتقاله إلى صفوف الفريق الأزرق.

ويدخل عمر عبدالرحمن في اجتماع مع الإدارة الهلالية، والتي حسمت الصفقة مبدئياً مع إدارة نادي العين بعد أن اضطرت لرفع القيمة المالية العرض بطلب رسمي، بعد مفاوضات بين الإدارتين من جهة وإدارة الهلال واللاعب من جهة أخرى، إثر تدخل إدارة نادي النصر كطرف لكسب توقيع اللاعب، إذ شهدت الساعات الأخيرة التي سبقت وصول عموري إلى الرياض شد وجذب لحسم الصفقة.

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