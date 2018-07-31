فريق الإمارات بطل الجولة الختامية لطواف فرنسا

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أهدى فريق الإمارات الدولة انتصاراً عالمياً بفوزه بلقب الجولة الختامية لطواف فرنسا، التي أقيمت أول من أمس، حيث تمكن الدراج النرويجي ألكسندر كريستوف من الفوز في المرحلة النهائية، ليواصل فريق الإمارات تألقه في السباقات العالمية.

كما حل فريق الإمارات بدراجه ألكسندر كريستوف ثانياً في تصنيف النقاط بطواف فرنسا برصيد 246 نقطة، بعد الدراج السلوفيني الشهير بيتر ساغان من فريق بورا هانزغروي، الذي جاء في المركز الأول برصيد 477 نقطة، فيما حل الفرنسي ارنو ديمار في المركز الثالث من فريق جروبما اف دي جاي، برصيد 203 نقاط.