"الإمارات اليوم" و"الفطيم تويوتا" تسلمان "راف 4" جائزة مونديال روسيا 2018

المصدر: جوني جبور - دبي

سلمت "الإمارات اليوم" و"الفطيم تويوتا" عبدالله علي خميس النقبي، جائزة مسابقة كأس العالم (روسيا 2018) التي نظمتها الصحيفة بالتعاون مع "الفطيم تويوتا" أيام المونديال الروسي، والمتمثلة بالطراز الأحدث من سيارة "راف 4" المنتمية لفئة المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

ونجح عبدالله علي خميس النقبي في توقع المنتخب الفائز والإجابة على سؤال المسابقة المتعلق بتحديد هوية بطل كأس العالم (روسيا 2018)، الذي توج بلقبه المنتخب الفرنسي في 15 من الشهر الجاري، إثر فوز منتخب "الديوك" في المباراة النهائية على نظيره المنتخب الكرواتي بنتيجة "4-2".

وأقيمت مراسم تسليم الجائزة في مقر "الفطيم تويوتا" الكائن في منطقة "فيستيفال سيتي" بدبي، بحضور كل من رئيس القسم الرياضي في صحيفة "الإمارات اليوم" أحمد أبو الشايب، والمدير العام للاتصال المؤسسي في "الفطيم تويوتا" سوزان قزي، ومدير مكتب رئيس التحرير في صحيفة "الإمارات اليوم" يوسف أحمد، والمدير التسويقي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام خديجة يوسف، ومدير إدارة الجودة في قسم التسويق لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام منى السميطي.

وسلم رئيس القسم الرياضي في صحيفة "الإمارات اليوم" أحمد أبو الشايب، برفقة المدير العام للاتصال المؤسسي في "الفطيم تويوتا" سوزان قزي، مفتاح سيارة الـ "راف 4" إلى عبدالله علي خميس النقبي الفائز بجائزة المسابقة.