راشد بن حمدان: العميد على خارطة أكبر أندية آسيا

أكد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، أن الأعمال التطويرية والإنشاءات الجارية في مقر النادي، من شأنها أن تجعل البنية التحتية لنادي النصر هي الأقوى بين مثيلاتها، والأحدث لمواكبة التحديات الرياضية المقبلة، والأنسب لاستضافة القمم الكروية، كما أنها ستضع النادي على خارطة الأندية الكبرى على مستوى قارة آسيا في مجال تطوير البنية التحتية والاستثمار طويل الأجل.

الفريق الأول إلى هولندا غداً يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، غداً، إلى معسكره الخارجي، الذي سيشهد الفترة الثانية من الإعداد، التي ستقام في هولندا وتستمر حتى يوم 18 أغسطس المقبل، ويخوض فيها العميد عدداً من المباريات المتدرجة القوى، للاستعداد للموسم المقبل. وأنهى فريق النصر تعاقده مع اللاعبين الأجانب، وهم: المهاجمان البرازيليان صامويل روزا، ويوري ليري، واللاعب الفرنسي يوهان كاباي، وكان قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين مواطنين، هم: محمد العكبري، محمد مرزوق، والحسين صالح، وبذلك يكون الفريق قد أنهى ملف اللاعبين الأجانب بوجود المدافع اللبناني، جوان العمري. مجسّم استاد آل مكتوم الجديد. من المصدر مجسّم مول النصر الجديد في منطقة الخوانيج. من المصدر

وكان نادي النصر قد أعلن عن حزمة من الاستثمارات جميعها في المجال العقاري، تشمل أبراجاً سكنية في مقر النادي بمنطقة عود ميثاء، إضافة إلى الإعلان أخيراً عن مول جديد في منطقة الخوانيج، كما سيعلن النادي عن مشروعات جديدة قريباً.

وأوضح الشيخ راشد بن حمدان، في تصريحات صحافية، أن «المخطط الحالي لنادي النصر سيعيد رسم ملامح خارطة الرياضة في إمارة دبي، لامتلاك النصر ملعباً فاخراً يليق بعراقته التاريخية، ومنشآت حديثة تقع على بضعة أمتار قليلة من مفترق أهم الطرق الحيوية في الإمارة، كما أن النادي بموقعه الفريد يشكل جزءاً من مسار (مترو دبي) الذي يربط النادي من خلال محطة عود ميثاء الفاخرة بأهم المراكز السياحية في المدينة، كما أن جميع الجسور العابرة والعائمة التي تشكل حلقة الوصل بين شطري الإمارة (بردبي وديرة) تمرّ من خلال منطقة عود ميثاء التي يقع فيها النادي».

وأضاف سموه: «أن المستقبل للنصر رياضةً واستثماراً، وأن توسعة وتطوير استاد آل مكتوم واستاد حميد الطاير، المحاطين بأفخر المشروعات الاستثمارية، سيشكلان الانطلاقة الجديدة للعميد، والرافد لجريان النهر الأزرق في وديان الرياضة المحلية»، مضيفاً سموه أن النادي مرّ بتحولات استراتيجية عدة منذ تأسيسه، وهذه النقلة المباركة هي الرابعة في تاريخه الممتد عبر أكثر من 73 عاماً، كان ولايزال خلالها يُمثل الرقم الصعب وحجر الزاوية في الرياضة بدولة الإمارات، حيث سيشكل التطور الجديد للمقر الرئيس للنادي نقلة تاريخية ليست على مستوى أندية دولة الإمارات فحسب، ولكن على صعيد الأندية العربية والإقليمية بشكل عام».

وتابع رئيس مجلس إدارة النادي: «أتقدم بخالص الشكر وعميق الامتنان للنصراوي الأول، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، لدعمه المستمر والسخي لنادي النصر، ونهجه الثابت في إرساء أسس النجاح والإبداع لدعم المسيرة الرياضية بجميع الألعاب بالنادي، وهو الذي يطالب دوماً ببذل المزيد من الجهود على كل الأصعدة الإدارية والفنية، لتظل راية العميد دائماً في القمة، وهو ما كان له بالغ الأثر في دفع مسيرة النادي إلى الأمام، حيث وجّه سموه في أكثر من مناسبة بضرورة أن يظل العميد رائداً في الفكر الاستثماري، وقائداً لقاطرة النمو والتطور على مستوى الأندية الرياضية».

وأكد الشيخ راشد بن حمدان أن مجلس إدارة النادي عمل منذ اللحظة الأولى لتكليفه على تحويل أفكار ورؤى سمو الشيخ حمدان، إلى برامج عمل على أرض الواقع، وذلك لتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير، بالإضافة إلى مواكبة التطور الحضاري الذي تشهده الإمارة على كل المستويات، حتى صارت يُشار لها بالبنان كواحدة من أهم وأكثر المدن تطوراً في العالم.