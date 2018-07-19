أساطير الجوجيتسو يشاركون في «أبوظبي غراند سلام»

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

أعلنت اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو مشاركة أساطير اللعبة في نزالات جولة طوكيو، التي تقام يوم 29 يوليو الجاري، حيث يشارك فيها الياباني صاحب الحزام الأسود دايسوكي أمازون سوجي، وفيتور شاولين ريبيرو.

وستقام هذه الجولة بصالة أوتا جيمانزيوم طوكيو، ضمن نزالات الجولة الأولى من النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي غراند سلام، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بجوائز مالية إجمالية قدرها 120 ألف دولار أميركي.

وستشهد جولة أبوظبي غراند سلام «طوكيو» مشاركة عدد كبير من النجوم والأبطال المشاهير في مختلف الفئات، ومن أهم المصنفين في العالم بهذه الرياضة، منهم بيانكا باسيليو وماييسا كالداس وأمل المجاهيد وناتيلي ميلو وباولو مياو وتياغو برافو ودي جي جاكسون وكاينان دوارتي وروبسون ماثيو وجوتينبيرغ بييرا وجواو غابرييل روتشا وجيرارد لابنيسكي.

وسيغلق باب التسجيل للمشاركة في الجولة يوم 24 يوليو الجاري.