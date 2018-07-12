اتحاد كلباء يجدد لحارس الصعودين محمد حسين فرج

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي عن تجديد عقد حارس المرمى محمد حسين فرج لعامين تنتهي بنهاية الموسم الرياضي 2020، وذلك لتمثيل الفريق الاول في دوري الخليج العربي مبديا تمسكه بالحارس الموهوب والذي سبق له ان مثل المنتخب الوطني للشباب والأولمبي، بعد تلقيه عروضا للانتقال لاندية اخرى في دوري المحترفين. وتم الأعلان عن التعاقد في حساب النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويعرف الحارس محمد حسبن فرج بلقب " حارس الصعودين"، حيث سبق له ان قاد نمور كلباء للصعود الى دوري الخليج العربي في الموسم 2015-2016، والموسم الماضي 2017-2018، عندما ذاد عن مرماه ببسالة، وخصوصا في اخر ستة مباريات حقق بها اتحاد كلباء الصعود.