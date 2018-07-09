ذهبية وبرونزية لـ «نسور الإمارات» في بطولة العالم للقفز الحر

أحرز نسور الإمارات ميدالية ذهبية على مستوى الفردي، وبرونزية للفرق، في بطولة العالم السابعة للقفز الحر بالمظلات بالتزحلق على الماء 2018، بطولة العالم الأولى للحركات الحرة «فري ستايل».

وأهدى رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، نصر حمودة النيادي، الإنجاز إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ووجّه النيادي التهنئة والشكر والعرفان إلى سموه، باسمه وباسم عشاق ومحبي الرياضات الجوية، على دعمه المستمر واللامحدود للرياضات الجوية، ما أسهم في تحقيق هذه الإنجازات، مؤكداً الرعاية والدعم السخي من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. وأشار النيادي إلى أن الإنجازات المتلاحقة، التي حققتها الرياضات الجوية منذ نشأتها، تعود إلى الرعاية الكريمة التي حظيت بها الرياضات الجوية من سمو ولي عهد دبي. كما هنأ النيادي القافز المتألق، عبدالباري قبيسي، الذي احتل المركز الأول في بطولة العالم «فري ستايل» 2018، واستحق ذهبية البطولة عن جدارة، كما شارك مع زميليه فهد الهرمودي وكورنيللا ميهاي في الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقال النيادي «إننا سعداء بما حققه نسور الإمارات، ومصدر سعادتنا أننا نسعى لرد جزء من الدَّين إلى قادتنا، الذين يدعمون شبابنا بصفة مستمرة، مما يسهم في رفع اسم وعلم دولتنا الغالية في جميع المحافل الرياضية».