نجا الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من الطرد رغم تصرفه غير اللائق خلال خسارة فريقه إنتر ميامي القاسية صفر-3 أمام كولومبوس كرو، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي لكرة القدم.

وقال مدرب كولومبوس كرو، لوران كورتوا، إن ميسي كان يستحق الطرد، بعد أن قذف كرة تماس بقوة على وجه مهاجم كولومبوس كرو، التشيلي غونسالو تابيا، في وقت كان إنتر ميامي المتأخر بهدف يلعب بـ10 لاعبين.

وأشهر الحكم ألن تشابمان البطاقة الصفراء لكل من ميسي وتابيا بسبب الحادثة، مدافعاً عن قراره لاحقاً بأن «القوة المستخدمة كانت محدودة، والمخالفة لم ترقَ إلى مستوى السلوك العنيف».