قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي أمس، إن جميع الاتحادات الأعضاء الـ54 في المنظمة القارية تدعم ترشح جياني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأدلى موتسيبي بهذا التصريح في أبوجا، حيث يعقد «كاف» جمعيته العمومية العادية، والتي حضرها أيضاً أحد منافسَي إنفانتينو، رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو. أما المرشح الآخر فهو الرئيس السابق للاتحاد الياباني كوزو تاشيما. وسيُعرف في 18 مارس المقبل في الرباط ما إذا كان أي من الثلاثة قد نجح في الفوز، إذ يجب على المرشح الفائز أن يحصل على أغلبية أصوات الاتحادات الـ211 الأعضاء.

وقال موتسيبي: «جياني، لديك دعمنا نيابة عن الدول الـ54 في إفريقيا لتكون مرشحنا».

وأضاف: «لدي تقرير من جميع الاتحادات الأعضاء الـ54 في إفريقيا يفيد بأننا ندعم جياني بالإجماع».

وواجه إنفانتينو دعوات متعددة للاستقالة، كما فقد دعم الاتحاد الأوروبي (ويفا)، في حين وجّه اتحاد كونكاكاف أيضاً انتقادات حادة للمحامي السويسري البالغ 56 عاماً.