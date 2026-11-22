أخفق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة توالياً، بعد اكتفائه بالتعادل مع ضيفه المتواضع فولهام 1-1 أمس، في المرحلة الـ11، في مباراة شهدت جدلاً حيال إلغاء هدف لمهاجمه إرلينغ هالاند. وتأخر فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا بهدف مبكر، سجله البرازيلي رودريغو مونيز عبر هجمة مرتدة (16) على ملعب الاتحاد، قبل أن يُلغى هدف التعادل الذي أحرزه هالاند في قرار أثار الكثير من الجدل (26). وأنقذ إليوت أندرسون فريقه من تلقي الهزيمة الرابعة توالياً في الدوري، بعدما سجل لاعب الوسط الدولي هدف التعادل، وهو أول أهدافه في الدوري منذ انضمامه قادماً من نوتنغهام فوريست خلال فترة الانتقالات الصيفية (58).