مباريات اليـوم
الدوري الإنجليزي
هال سيتي - برايتون 18:00
ليفربول - مانشستر يونايتد 20:30
الدوري الفرنسي
باريس - أنجييه 18:00
مارسيليا - لو مان 23:45
الدوري الإسباني
برشلونة - فياريال 17:00
سانتاندير - ريال سوسييداد 19:15
أوساسونا - مالاجا 21:30
الدوري التركي
طرابزون سبور - أيوب سبور 20:00
الدوري الإيطالي
يوفنتوس - فينيسيا 15:30
بولونيا - أودينيزي 18:00
ساسولو - جنوى 18:00
ميلان - فروسينوني 21:00
أتالانتا - إنتر 23:45
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