فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة قدرها 12572 جنيهاً إسترلينياً (15 ألف يورو) على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إضافة لقرار بحرمان الجماهير من الحضور مباراة واحدة لإنجلترا خارج الأرض مع إيقاف التنفيذ.

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن تهمة «السلوك العنصري أو التمييزي أو كلاهما» تتعلق بالهتافات التي اعتبرت مناهضة للكاثوليكية ومعادية لإيرلندا، وذلك خلال المباراة التي فازت بها إنجلترا على إسبانيا 3-2 في مدريد.

وحال ارتكاب جريمة أخرى خلال العامين المقبلين فسيتم فرض حظر على مشجعي إنجلترا خارج ملعبهم.