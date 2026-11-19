مدّد النجم الدولي التركي، أردا غولر، عقده مع ريال مدريد الإسباني حتى 2032، وفق ما أعلن النادي الملكي، أمس، وقال نادي العاصمة في بيان: «اتفق ريال مدريد وأردا غولر على تمديد عقد لاعبنا، الذي سيبقى مرتبطاً بالنادي حتى 30 يونيو 2032»، وانضم غولر (21 عاماً)، الذي خاض مع بلاده 38 مباراة إلى ريال مدريد، في يوليو 2023 وهو في الـ18 من عمره، وخلال أربعة مواسم خاض 126 مباراة، وأحرز خمسة ألقاب، وجميعها في 2024، توزعت بين دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس إنتركونتيننتال، والكأس السوبر الأوروبية، والكأس السوبر الإسبانية، وفي سبتمبر الماضي نال جائزة أفضل لاعب واعد في دوري أبطال أوروبا.