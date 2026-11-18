مارتينيز يعود إلى الأرجنتين بعد تعافيه من الإصابة
قال مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، ليونيل سكالوني، إن الحارس، إميليانو مارتينيز، سيشارك في المباراة الودية ضد كوستاريكا، اليوم، بعد تعافيه من كسر في الفك، وخضع مارتينيز لعملية جراحية بعد اصطدامه بمدافع إيفرتون جاراد برانثوايت، في المباراة التي فاز بها تشيلسي 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.
وعاد مارتينيز إلى تدريبات تشيلسي، في وقت سابق من هذا الشهر، واستدعاه سكالوني رغم عدم مشاركته مع النادي في الدوري الإنجليزي منذ مباراة إيفرتون.
وقال سكالوني في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة كوستاريكا في قرطبة: «إميليانو سيحرس المرمى، وسيكون موجوداً»، وأضاف: «ربما كان جاهزاً للمباراة السابقة، وكان منحه ثلاثة أيام إضافية للتعافي خياراً حكيماً».
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