قال ​مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، ليونيل ‌سكالوني، إن الحارس، إميليانو مارتينيز، سيشارك في المباراة الودية ضد كوستاريكا، اليوم، بعد ⁠تعافيه من كسر في الفك، وخضع مارتينيز لعملية جراحية بعد اصطدامه بمدافع إيفرتون جاراد برانثوايت، في المباراة التي فاز بها ‌تشيلسي 2-0 في الدوري الإنجليزي ‌الممتاز الشهر الماضي.

وعاد مارتينيز إلى تدريبات ‌تشيلسي، في وقت سابق من هذا ​الشهر، واستدعاه سكالوني ‌رغم ​عدم مشاركته مع النادي ⁠في الدوري الإنجليزي منذ مباراة إيفرتون.

وقال سكالوني في المؤتمر ⁠الصحافي قبل مواجهة كوستاريكا في قرطبة: «إميليانو سيحرس المرمى، وسيكون موجوداً»، وأضاف: «ربما كان جاهزاً للمباراة السابقة، وكان منحه ثلاثة أيام إضافية للتعافي خياراً ​حكيماً».