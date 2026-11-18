تعادل منتخب مصر مع مضيفه مالاوي من دون أهداف، أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، ورفع منتخب مصر رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، أمام منتخب مالاوي الذي وصل إلى النقطة الرابعة، لينعش آخر آماله في المنافسة على التأهل قبل آخر جولتين من التصفيات، ويلعب منتخب مصر، في شهر مارس المقبل، ضد أنغولا في لواندا، ثم جنوب السودان في القاهرة، أما منتخب مالاوي فيحل ضيفاً على جنوب السودان ثم يستقبل أنغولا، ويحتاج منتخب مصر إلى فوز وحيد في آخر جولتين أو على الأقل التعادل في المباراتين، لحسم التأهل رسمياً، بصرف النظر عن نتائج مالاوي.