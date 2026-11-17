يخوض منتخب الناشئين لكرة القدم، في الساعة 07:20 من مساء اليوم، على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، مواجهة مهمة أمام نظيره السوري، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة، سعياً إلى تعزيز صدارته والاقتراب من حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات، وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخبا بنغلاديش وماكاو اليوم على استاد سعود بن صقر القاسمي.

ويدخل «الأبيض الصغير» المباراة بمعنويات عالية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السوري، ويحتل منتخبا ماكاو وبنغلاديش المركزين الثالث والرابع على التوالي، برصيد ثلاث نقاط لكلٍّ منهما، فيما يتذيل منتخب بوتان الترتيب بلا نقاط.