مباريات اليـوم
ودية
الإمارات - سورية 18:10
ماليزيا - اليمن 10:00
سنغافورة - البرازيل 14:00
الصين - البحرين 16:00
الكويت - هندوراس 17:00
لبنان - فلسطين 17:00
اليابان - باراغواي 17:10
قطر - كوريا الجنوبية 18:00
السعودية - أوزبكستان 19:30
الأردن - أستراليا 20:00
دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك - النرويج 23:45
ويلز - البرتغال 23:45
تصفيات «أمم إفريقيا»
مالاوي - مصر 17:00
جنوب السودان - أنغولا 17:00
ليبيا - تونس 20:00
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