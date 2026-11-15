رونالدينيو يصف عودته إلى الملاعب بأنها «غاية في الجمال»

قال عملاق كرة القدم البرازيلية رونالدينيو إن العودة إلى الملاعب، بعد 11 عاماً على اعتزاله، مع فريق رافينا الإيطالي من الدرجة الثالثة، ستكون «جميلة حقاً». وسيخوض اللاعب البالغ 46 عاماً مباراة اليوم مع رافينا، في ديربي المدينة أمام فورلي. وبيعت جميع تذاكر ملعب «برونو بينيلي» الخاص بالفريق، الذي يتسع عادة لـ5000 متفرج، مع إقامة مدرج مؤقت يتسع لـ1800 متفرج، أطلق عليه اسم «آر 10». وأضاف رونالدينيو: «مرت بضع سنوات منذ توقفت عن اللعب. فزت بكل ما حلمت به يوماً». واستطرد «جربت كل ما يمكن تجربته في كرة القدم. وأريد أن أكون جزءاً من الحلم الذي يحمله أصدقائي الذين يعملون في رافينا».