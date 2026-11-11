إندريك لا يستبعد رحيله عن ريال مدريد في يناير

لم يستبعد المهاجم البرازيلي إندريك إمكانية الرحيل مجدداً عن ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية، سعياً للحصول على المزيد من الوقت في أرض الملعب، وفق ما أفاد، أمس، من سنغافورة على هامش المباراة الودية لبلاده ضد اليابان، وقال إندريك (20 عاماً): «لا أعرف ما الذي سيحدث في يناير، كل ما أطلبه أن يتحقق الأفضل لمسيرتي، ما كُتب أن يحدث سيحدث»، وأضاف: «مازلت صغير السن، حيث أبلغ من العمر 20 عاماً فقط، وسأرى ما الذي سيحدث، وأريد فقط أن ألعب، وأن أكون سعيداً، وأن أساعد زملائي، وأن أسجل الأهداف وأصنعها، كما فعلت في ليون حيث عشت أفضل فترات حياتي».