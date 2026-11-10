حيدر: حظوظ إعادة انتخاب إنفانتينو «محسومة»

قال نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هاشم حيدر، لوكالة «فرانس برس»، أمس، إن حظوظ جياني إنفانتينو بالاحتفاظ بمنصب رئيس الاتحاد الدولي في مارس 2027 «محسومة»، ورغم ترشح الرئيس الفخري للاتحاد الياباني، كوزو تاشيما، الخميس الماضي، لمنافسة إنفانتينو، قال حيدر، الذي يترأس أيضاً الاتحاد اللبناني، على هامش افتتاح إنفانتينو ملعباً ببلدة شانيه في جبل لبنان «حظوظه (إنفانتينو) محسومة»، مضيفاً: «نحن نعلن بوضوح وبشكل قاطع داعمون لإنفانتينو»، وفيما رفض إنفانتينو التحدث إلى الإعلام، تابع حيدر: «بمقدور تاشيما الحصول على بعض الأصوات، لكن من الصعب أن يتمكن من المنافسة، لأن رئاسة (فيفا) تحتاج إلى علاقات بكل أنحاء الكرة الأرضية، ومن الصعب تحقيق ذلك».