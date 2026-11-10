إسبانيا تواجه التشيك من دون لامين جمال

سيغيب كل من لامين جمال وميكل أويارسابال عن مباراة إسبانيا المقبلة، في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، أمام التشيك، وفق ما أعلن اتحاد اللعبة في البلاد، أمس.

وأوضح الاتحاد أن جناح برشلونة الشاب جمال «يشعر بانزعاج في ركبته اليمنى»، بعد فوز فريقه على أتلتيكو مدريد 2-1، ليلة أول من أمس، في الدوري الإسباني.

وأضاف الاتحاد أن مهاجم ريال سوسييداد أويارسابال «يمر بالمرحلة الأخيرة من إصابته بالإنفلونزا».

وجاء في بيان الاتحاد الإسباني: «سينضم اللاعبان إلى المعسكر التدريبي، خلال الأيام المقبلة، ليكونا متاحين لمواجهة إنجلترا على ملعب متروبوليتانو».

وضمنت إسبانيا، المتوجة بطلة لمونديال 2026، تأهلها إلى ربع نهائي المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية بفوزها بجميع مبارياتها الأربع الأولى في المجموعة الثالثة، مع بقاء جولتين تخوضهما ضد مضيفتها تشيكيا بعد غدٍ.