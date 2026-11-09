تعرف إلى موقف عصام الحضري.. علي ماهر يعلن عن الجهاز الفني لمنتخب مصر

أعلن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، علي ماهر، تشكيل جهازه المعاون، الذي شهد غياب عصام الحضري عن منصب مدرب حراس المرمى، مقابل تعيين مصطفى فتحي في المهمة.

وجاء الإعلان عقب اجتماع بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث ضم الجهاز الفني محمد عبد الكريم مدرباً عاماً، وباسم علي مدرباً مساعداً، فيما تولى ديجو جياتشينو ووائل رأفت مهمة تخطيط الأحمال البدنية.

وشمل الجهاز الجديد محللي الأداء محمود سليم وعبد الرحمن الزغبي، والمنسق العام شعبان بسطاوي، إلى جانب الجهاز الطبي والإداري والإعلامي، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا طبياً.