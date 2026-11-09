إصابة نوير حارس بايرن بتمزق جزئي في وتر القدم

أعلن ​بايرن ميونيخ، حامل لقب دوري الدرجة ​الأولى الألماني لكرة القدم، أمس، أن حارسه، مانويل نوير، تعرض لتمزق جزئي في وتر القدم اليمنى، خلال الفوز 2-1 على مضيفه ماينتس، أمس.

ولم يحدد بايرن موعداً لعودة حارس مرمى ألمانيا السابق للملاعب، لكن صحيفة «بيلد» الألمانية قالت إن قائد الفريق ‌سيبتعد عن الملاعب لنحو شهرين.

واضطر نوير - الذي أصبح، أمس، أكبر لاعب يمثل ‌بايرن عبر التاريخ بعمر 40 عاماً و225 يوماً محطماً رقم بيرند دريهر - لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول، بعد تفاقم الإصابة في القدم، وكان قد غاب ​عن أربع ‌مباريات قبل ⁠أن يعود للمشاركة في فوز بايرن 2-0 على مضيفه أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، في ​منتصف ⁠الأسبوع ⁠الماضي، وتأتي هذه الانتكاسة الجديدة وسط انتقادات متزايدة لمستوى الحارس المخضرم.

ويتصدر ​بايرن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة من تسع مباريات.