إصابة نوير حارس بايرن بتمزق جزئي في وتر القدم
أعلن بايرن ميونيخ، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، أمس، أن حارسه، مانويل نوير، تعرض لتمزق جزئي في وتر القدم اليمنى، خلال الفوز 2-1 على مضيفه ماينتس، أمس.
ولم يحدد بايرن موعداً لعودة حارس مرمى ألمانيا السابق للملاعب، لكن صحيفة «بيلد» الألمانية قالت إن قائد الفريق سيبتعد عن الملاعب لنحو شهرين.
واضطر نوير - الذي أصبح، أمس، أكبر لاعب يمثل بايرن عبر التاريخ بعمر 40 عاماً و225 يوماً محطماً رقم بيرند دريهر - لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول، بعد تفاقم الإصابة في القدم، وكان قد غاب عن أربع مباريات قبل أن يعود للمشاركة في فوز بايرن 2-0 على مضيفه أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، في منتصف الأسبوع الماضي، وتأتي هذه الانتكاسة الجديدة وسط انتقادات متزايدة لمستوى الحارس المخضرم.
ويتصدر بايرن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة من تسع مباريات.
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