الأرجنتين ستلجأ إلى «كاس» للطعن في عقوبات المونديال

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أمس، أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة ضد إسبانيا. وأوقف «فيفا» لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس 10 مباريات، وذلك عقب الاشتباكات التي وقعت في ختام المباراة النهائية. وفي بيان له، أوضح الاتحاد الأرجنتيني أنه تلقى قرارات لجنة الاستئناف التابعة لـ«فيفا» التي كان قد لجأ إليها والتي قضت بتأييد العقوبات المفروضة على باريديس والاتحاد الأرجنتيني، وبناء على ذلك أعلن الاتحاد عن نيته تقديم طعن أمام محكمة التحكيم الرياضية التي تتخذ من لوزان مقراً لها.