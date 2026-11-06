إلغاء ودية الأردن وإندونيسيا.. ومباراة أستراليا قائمة

ألغيت مباراة الأردن الودية مع إندونيسيا، التي كانت مقررة يوم 13 نوفمبر الجاري، في عمّان، بناء على طلب الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد الأردني للعبة أمس، وقال الاتحاد الأردني إنه «يواصل جهوده لتوفير أفضل فرص الإعداد والتحضير لمنتخب النشامى، رغم ارتباط أغلب المنتخبات الوطنية بمباريات ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي ذاتها»، لكنه أكد أن المباراة الودية الأخرى التي تجمعه بنظيره الأسترالي، الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد عمّان الدولي «قائمة في موعدها المحدد دون أي تغيير»، ويأتي هذا القرار بعد تأجيل كأس آسيا 2027، التي كانت مقررة في السعودية، لنحو عام، لتقام في أواخر عام 2027.