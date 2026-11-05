حسام حسن ضمن المرشحين لجوائز «كاف 2026»

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قوائم المرشحين لعدد من جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2026، التي شهدت وجود حسام حسن ومعتمد جمال ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب، والزمالك في قائمة أفضل نادٍ.

وذكر «الكاف»، عبر حسابه بمنصة «إكس»، أمس، أن ترشيحات أفضل مدرب ضمت المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، ومدرب الزمالك، معتمد جمال، إلى جانب لامين ندياي، وأومبرتو بيتنكورت، وسيباستيان ديسابر، وألكسندر سانتوس، ومحمد وهبي، وبابي ثياو، وميجيل كاردوسو، وضمت جائزة أفضل نادٍ للشباب بلوزداد، واتحاد العاصمة وصن داونز والهلال والترجي ومانيما والجيش الملكي وأولمبيك آسفي ونهضة بركان.