وفاة لاعب إسباني بعد اصطدامه بحارس مرمى

توفي مهاجم تينيريفي الإسباني، خيسوس دي ميغل، أمس، بعد ساعات من نقله إلى المستشفى، إثر اصطدام عنيف مع حارس مرمى الفريق المنافس، خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية في كرة القدم، وفق ما أفاد النادي الإسباني، وجاء في بيان صادر عن تينيريفي: «بقلوب يعتصرها الألم، وفي حالة من الصدمة وعدم التصديق، يعلن نادي سي دي تينيريفي الوفاة المأساوية للاعبه خيسوس دي ميغل، صباح أمس، في تمام الساعة الثامنة»، وكان المهاجم، البالغ 30 عاماً، قد تعرض لاصطدام مع حارس مرمى نادي أندورا، خيسوس أوونو، الذي اندفع خارج مرماه في محاولة لإبعاد الكرة، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.