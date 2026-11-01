السنغال تستضيف أولمبياد الشباب للمرة الأولى في إفريقيا

انطلقت، أمس، دورة الألعاب الأولمبية للشباب «دكار 2026» في السنغال، لتكون أول حدث أولمبي يقام على الأراضي الإفريقية، في محطة تاريخية ستشهد أيضاً عودة الرياضيين الروس إلى المنافسات الأولمبية. وتضيء اللوحات الإعلانية في شوارع العاصمة السنغالية ليلاً بشعار: «إفريقيا تستضيف.. دكار تحتفل»، في إشارة إلى أن لحظة إفريقيا والسنغال قد حانت. وحتى 13 نوفمبر الجاري، سيكون 2665 رياضياً ورياضية، تراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، في دائرة الضوء، يتنافسون في 25 رياضة و153 مسابقة. وقالت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري: «نستقبل أشخاصاً من مختلف أنحاء العالم. وآمل أن يغادروا وهم يحملون انطباعات إيجابية».