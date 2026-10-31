رسمياً.. كأس أمم إفريقيا كل عامين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس، أن لجنته التنفيذية قررت «بالإجماع» العودة إلى تنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية كل عامين، بعدما كان قد اتخذ قراراً سابقاً بإقامة البطولة مرة كل أربع سنوات.

وبموجب القرار الجديد، ستُقام النسخة المقبلة من كأس الأمم عام 2027، كما هو مقرر، في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، على أن تُنظم النسخ التالية أعوام 2028 و2031 و2033.

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي، باتريس موتسيبي، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن الهيئة القارية ستعيد النظر في القرار الذي اتُخذ العام الماضي، والقاضي بتحويل البطولة إلى نظام الدورة الرباعية.