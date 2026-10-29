وزير الشباب والرياضة العراقي يشيد بالتجربة الإماراتية

زار وفد من نادي النصر، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة النادي رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، حميد أحمد الطاير، وزير الشباب والرياضة العراقي، الدكتور صفاء الكناني، في العاصمة بغداد، ضمن مبادرة «الإمارات تحب العراق»، بهدف تعزيز التعاون الرياضي، وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك على هامش وجود الفريق الأول لكرة القدم في العراق لمواجهة الزوراء ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.

وضم الوفد الرئيس التنفيذي لنادي النصر، الدكتور حمد رحمة الفلاسي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الرياضية، وتطوير التعاون في المجالات الشبابية والمجتمعية، إلى جانب توسيع أنشطة مبادرة «الإمارات تحب العراق»، لتشمل برامج وفعاليات رياضية مشتركة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة العراقي بالتجربة الإماراتية في تطوير قطاعَي الشباب والرياضة، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات الإماراتية في إعداد الكفاءات الرياضية، وتأهيل القيادات الشابة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الشباب يُمثّل أولوية أساسية للنهوض بالرياضة العراقية، وتعزيز دورها المجتمعي.

من جانبه، أكد حميد الطاير عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات والعراق، مشيراً إلى الدور البارز الذي لعبه المدربون واللاعبون العراقيون في مسيرة تطور الرياضة الإماراتية، وإسهاماتهم في بناء أجيال من الرياضيين، وتطوير المستوى الفني في مختلف الألعاب.

وأعرب الطاير عن سعادته بالتطور الذي تشهده المنشآت الرياضية العراقية، مستذكراً زيارته السابقة إلى مدينة البصرة خلال استضافتها بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وما لمسه من شغف جماهيري كبير بالرياضة، مؤكداً ثقته بقدرة العراق على استعادة مكانته الرياضية على المستويين الإقليمي والقاري.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المواهب الشابة، والاستثمار في الأجيال الجديدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لصناعة الإنجازات الرياضية واستدامة النجاح، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون وتبادل التجارب الناجحة بين المؤسسات الرياضية في البلدين.